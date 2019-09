Morte di Davide Astori, chiesta l’archiviazione per il medico cagliaritano Stagno

La procura di Firenze ha chiesto l’archiviazione per il medico cagliaritano Francesco Stagno, indagato per omicidio colposo all’interno delle indagini svolte dagli inquirenti per la morte di Davide Astori, l’ex giocatore del Cagliari Calcio – all’epoca dei fatti tra le fila della Fiorentina – trovato morto nella sua stanza di hotel a Udine il quattro marzo 2018. Il professore era finito sul registro degli indagati insieme al suo collega Giorgio Galanti, per il quale è stato invece chiesto il rinvio a giudizio. Leggi la notizia completa sul nostro quotidiano partner La Nazione: https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/morte-astori-1.4779228