Morte del piccolo Matteo, vertice per la sicurezza a Quartu. La Procura indaga per omicidio stradale

Un vertice a Quartu convocato dal sindaco oggi con tutti i tecnici. Perché la tragedia del piccolo Matteo Fabbrocile non si ripeta mai più. L’obiettivo richiesto dal sindaco Stefano Delunas è mettere l’illuminazione al più presto nella strada maledetta di S’Ecca e S’Arrideli, dove il piccolo Matteo è stato travolto e ucciso sabato sera. Intanto la Procura indaga per omicidio stradale nei confronti della donna quartese di 50 anni che non ha potuto fare niente per evitare il ragazzo, anche e soprattutto a causa del buio e di una mancanza di una pensilina in quella fermata dell’autobus del Ctm , dal quale il ragazzo di 14 anni era appena sceso. Oggi il vertice è servito a tracciare le prime basi di un’operazione sicurezza invocata ormai da decenni dagli abitanti di Flumini.