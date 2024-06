Morta nel tragico incidente di viale Marconi: a Selargius memorial di calcio in memoria di Najibe Zaher

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Selargius – Un memorial di calcio inclusivo per ricordare Najibe Zaher, la giovane studentessa che, all’alba di una tragica domenica di settembre, ha perso la vita assieme ad altri 3 giovani in viale Marconi: “Un’occasione toccante per onorare la memoria della nostra cara Najibe, arricchita dalla partecipazione di squadre femminili e dall’inclusione dei ragazzi con disabilità. L’iscrizione è aperta a tutti coloro che desiderano partecipare” spiegano gli amici. Spazio anche a chi vorrà collaborare per la riuscita dell’evento. Impossibile dimenticare il giorno in cui i giovani, di rientro da una serata trascorsa in allegria, sono rimasti vittima di un terribile schianto: rientravano a casa, la macchina sulla quale viaggiavano si è disintegrata dopo aver urtato il bordo strada e, con essa, i loro sogni si sono fermati quel giorno, lasciando ai famigliari e agli amici il difficile compito di vivere senza quei sorrisi e l’allegria che li caratterizzava. A quasi un anno dalla scomparsa, gli amici di Najibe “con profondo rispetto e commozione” annunciano la prima edizione del Memorial, “un’importante giornata commemorativa che si terrà a Selargius il 10 settembre 2024. Per coloro che desiderano collaborare con noi in questa speciale occasione, vi preghiamo di contattare i numeri indicati. Per ulteriori informazioni sulla giornata commemorativa, non esitate a contattarci. Insieme, rendiamo questo Memorial un momento di riflessione e di amore”. I numeri di telefono degli organizzatori sono facilmente reperibili sui social, un modo per ricordare e non dimenticare la voglia di vivere di chi ora non c’è più.