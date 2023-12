Morsa da un cane lasciato incustodito a Castiadas, denunciato il padrone.

Castiadas, denunciato per lesioni personali colpose e omessa custodia e malgoverno di animali un quarantenne del luogo, imprenditore. Tutto è nato da una querela presentata ai carabinieri da parte di una 61enne imprenditrice romagnola, residente a Villasimius. Il 7 settembre scorso, in località Villa Rei, mentre la donna era intenta a passeggiare col proprio cane tenuto al guinzaglio, è stata raggiunta da un altro cane di grossa taglia lasciato incustodito. L’animale ha aggredito entrambi, la malcapitata signora e il suo pacifico cane. La donna ha subito un morso al polso sinistro, tanto da dover essere ricoverata all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Con non poca fatica i militari sono giunti all’identificazione del proprietario del cane, che per grave imprudenza era stato lasciato libero, a rischio e pericolo di terze persone.