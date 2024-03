Monza-Cagliari, Mina e Gaetano non convocati: doppia assenza pesante per Ranieri. Il difensore e il trequartista non recuperano dagli infortuni muscolari: una tegola per il mister contro il lanciatissimo Monza dell’ex Carboni. Proprio ora che era stata trovata la quadra sia in difesa che nella fase offensiva, i due nuovi acquisti di gennaio si sono dovuti fermare. Ora la formazione diventa un rebus: probabile la difesa a quattro con il polacco Wieteske al posto di Mina, mentre sulla trequarti potrebbe partire Viola dal primo minuto con la conferma di Deiola, oppure Ranieri potrebbe rilanciare il giovane Prati fermo ai box ormai da cinque partite. A sopperire in parte alle due assenze ci sarà però la grossa spinta del popolo rossoblù: potrebbero essere addirittura tremila i sardi sugli spalti dello stadio di Monza. Si gioca sabato alle 15.