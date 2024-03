Monza-Cagliari 1-0, un eurogol di Maldini e un euro errore di Deiola: il passo indietro per Ranieri. Una splendida punizione di Daniel Maldini provocata da un fallo inutile di Deiola (ancora una volta titolare) regala la vittoria al Monza, la salvezza è ancora tutta da conquistare, eroici i circa tremila tifosi sardi presenti sugli spalti. E per fortuna ieri l’Empoli ha perso in casa, aspettando i risultati delle dirette concorrenti il Cagliari arriva alla sosta col freno a mano tirato. Quasi nessun tiro in porta, ma due a fil di palo: quello di Lapadula nel primo tempo, quello deviato di Deiola nella ripresa.

Senza Gaetano la fase offensiva si è rivelata poco efficace. lui e il difensore Mina (entrambi assenti per infortuni muscolari) sono diventati due giocatori imprescindibili soprattutto per il nuovo modulo di Ranieri con la difesa a quattro. Difesa che è stata battuta però soltanto dalla micidiale punizione di Maldini, con qualche altro rischio e le buone parate di uno Scuffet che continua a migliorare.

Male Makoumbou e Jankto, entrambi sostituiti nell’intervallo. In generale un Cagliari “poco ammonzato”, come titoliamo nella nostra pagina Instagram, che torna a perdere dopo quattro risultati consecutivi utili, e dopo due vittorie. Ci sarà da lottare sino alla fine con un calendario difficile, ma questo già si sapeva.