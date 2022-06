Monumenti Aperti: il 4 e 5 giugno a Elmas, Sardara, Assemini e Uta

La XXVI edizione di Monumenti Aperti prosegue il 4 e 5 giugno per il suo ultimo fine settimana. Grazie alla volontà e all’impegno delle amministrazioni comunali e alla passione dei volontari ASSEMINI per questa sua quarta edizione apre 7 monumenti, ELMAS, per la sua edizione numero tre apre 4 monumenti, SARDARA per questa sua SEDICESIMA edizione apre 7 monumenti e a UTA, per la sua edizione numero CINQUE sono visitabili 6 monumenti.

Nello stesso fine settimana saranno aperti i monumenti anche a Gavoi, Neoneli, Ossi e Villaputzu.