Monumenti Aperti: il 28 e 29 maggio a Genuri, Tuili, Pabillonis e Sanluri

La XXVI edizione di Monumenti Aperti prosegue il 28 e il 29 maggio grazie alla volontà e l’impegno delle amministrazioni comunali e alla passione dei volontari e arriva a GENURI che per questa sua seconda edizione apre 6 monumenti, a TUILI che per la sua prima partecipazione apre 5 monumenti, a PABILLONIS dove, per la terza edizione locale, saranno visitabili 9 monumenti e si potrà prendere parte a 2 itinerari e a SANLURI, che partecipa per la diciannovesima volta alla manifestazione e si dove potranno visitare 12 monumenti.

Nello stesso fine settimana saranno aperti i monumenti anche a Cossoine, Cuglieri, Monastir, Quartu Sant’Elena e Selargius.