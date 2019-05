Monumenti Aperti a Cagliari, ecco tutte le limitazioni al traffico

Sabato 11 e domenica 12 maggio, in occasione della XXIII^ edizione della manifestazione Cagliari Monumenti Aperti, nella via SS. Lorenzo e Pancrazio su tutto il fronte della chiesa omonima e nella via Falzarego su ambo i lati, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 9 alle ore 20.

Nella via Falzarego, sempre nella stessa fascia oraria, sarà istituito anche il divieto di transito, ad esclusione dei residenti e degli autorizzati.

Modificati gli orari della Z.T.L. esistente nel quartiere Castello, ove sarà vietata la circolazione dalle ore 9 alle ore 20 nei giorni 11 e 12 maggio, oltre la normale fascia oraria Z.T.L. esistente (00:00-09:00), ad esclusione dei residenti e degli autorizzati.