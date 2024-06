MONT’E PRAMA LINK, UN BUS NAVETTA PER RAGGIUNGERE I SITI DELLA FONDAZIONE TUTTI I GIORNI PARTENZE DALLA STAZIONE FERROVIARIA DI ORISTANO E DAGLI HOTEL

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Si chiamerà “Mont’e Prama Link” e partirà il 21 giugno prossimo il nuovo servizio della Fondazione che punta a collegare, con un bus navetta, la stazione ferroviaria di Oristano e i quattro siti archeologici più visitati del Sinis. Questa estatesarà dunque più facile raggiungere Tharros, l’Ipogeo di San Salvatore, il sito di Mont’e Prama e il Museo di Cabras per chi arriva in treno a Oristano da Cagliari.

Il bus navetta partirà da Piazza Ungheria a Oristano, farà tappa nei principali hotel del capoluogo prima di raggiungere i vari siti gestiti dalla Fondazione. Sarà quindi possibile per le varie strutture ricettive stringere accordi con la stessa Fondazione per offrire il servizio. Il costo del biglietto sarà di 3 euro a tratta e darà la possibilità di raggiungere, in diverse fasce orarie, le bellezze archeologiche del Sinis che, in questo modo, saranno anche collegate tra loro. A bordo i turisti potranno trovare il materiale informativo, sui siti archeologici, in 5 lingue. Il termine del servizio è previsto per il 30 settembre.

“L’obiettivo – spiega il presidente della Fondazione Anthony Muroni – è quello di canalizzare il flusso di visitatori e turisti verso il Sinis. Vogliamo offrire un servizio in più che garantisca a chi vuole scoprire i nostri tesori di poterli raggiungere comodamente e in orari diversi in base all’arrivo programmato a Oristano. Sappiamo bene che, per chi in Sardegna non si sposta in auto, i tempi di percorrenza rischiano di compromettere la visita in alcuni luoghi non semplici da raggiungere attraverso il trasporto pubblico. Per questo speriamo di poter contribuire col Mont’e Prama Link a facilitare lo spostamento verso i nostri siti nel Sinis”.

I bus avranno differenti dimensioni a seconda del periodo e delle singole giornate. Si partirà con navette da 20 e 30 posti per poi incrementare la capienza con mezzi sino a 54 posti nei periodi di altissima stagione. Il progetto “Mont’e Prama Link” è effettuato dalla Fondazione attraverso il contributo del Centro regionale di Programmazione della Regione Sardegna.