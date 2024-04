Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Monte Arcosu, la disavventura della gita di Pasquetta: otto ragazzi dispersi. I vigili del fuoco stanno operando sul posto per metterli in salvo, otto giovani sono finiti dispersi al tramonto nella zona di Monte Aecosu dopo avere perso l’orientamento. Ci sono stati momenti di paura e tensione a Uta, a tarda sera però è arrivato il lieto fine. In giornate come questa è sempre meglio non mettersi in karcia senza conoscere adeguatamente i sentieri in campagna. Nessuno dei gitanti è stato male, per fortuna.