Monserrato, via del Redentore invasa dalle auto d’epoca: al via la maxi sfilata

Lucidi e splendenti come non mai, il rombo dei motori è inconfondibile soprattutto per gli appassionati del vintage: dopo gli anni di stop imposto dalla pandemia nella città dell’hinterland cagliaritano è in corso il 4° raduno organizzato dall’associazione Amame con il patrocinio del Comune. Un evento che non ha deluso le aspettative, tante le persone che si sono riversate ai giardinetti per assistere alla passerella delle vecchie glorie. Gioieli che vengono custoditi gelosamente ed esibiti solo per i grandi eventi, come questo in programma oggi. Dopo la sfilata per le vie del centro si svolgerà un pranzo per i partecipanti e di sera, in attesa delle premiazioni, intrattenimento musicale – la Fiera del Dolce in collaborazione con l’associazione Carriadroxia.