Monserrato, via al maxi progetto: Eurospin, ristorazione, parco e padel

Al via il maxi progetto che prevede la realizzazione di un Eurospin, di un punto di ristorazione, di un parco con attrezzi ginnici, di quattro campi da padel, uno da calcetto, la riqualificazione delle strade limitrofe e ben 100 parcheggi: siglato l’accordo tra comune e privati. Due milioni di euro l’investimento complessivo, nemmeno un centesimo quello pubblico che ha chiesto e ottenuto non solo un centro commerciale bensì la valorizzazione dell’intero quartiere. “Un successo per tutta la popolazione che da anni chiedeva un supermercato dove si potesse acquistare a prezzi più calmierati. La realtà non interferirà con quelle già presenti nel territorio, offrono servizi e prodotti differenti” spiega il sindaco Tomaso Locci a Casteddu Online.

Il discount, tanto sognato ai tempi della pandemia, in cui i cittadini, ristretti a fra la spesa dentro i confini monserratini, sta per diventare realtà: entro due mesi dovrebbero partire i lavori e per la fine dell’anno dovrebbero essere in dirittura d’arrivo per inaugurare un vero e proprio polo attrattivo che creerà un indotto economico importante per tutta la cittadina. “È il raggiungimento di un lavoro durato quasi tre anni perché finalmente partiranno i lavori a breve – spiega Locci – sorgerà nel lotto presente affianco al Parco Magico che comprende la zona ex San Marco. È un lavoro per il quale la maggioranza, il presidente di commissione Ignazio Tidu e il sottoscritto ci siamo intestarditi proprio per far cambiare la progettazione iniziale dove veniva realizzato solo un supermercato. L’intera zona verrà, invece, completamente riqualificata e sarà bellissima: diventerà un nuovo polo di grande di grande attrazione per la nostra comunità e, speriamo, non solo. Creerà un indotto per l’occupazione, un centro sportivo che verrà videosorvegliato e recintato e fruibile anche grazie alle piste ciclabili. Noi non stanzieremo un euro grazie alle interlocuzioni che si sono tenute dal 2019. Gli imprenditori sono molto contenti e non vedono l’ora di iniziare l’opera: ringrazio i cittadini che hanno avuto fiducia in noi e continuano ad averla perché, piano piano, stiamo raggiungendo tantissimi risultati”.

All’interno del contratto sono state inserite delle clausole ben specifiche come quella di commercializzare prodotti a km 0: “Cerchiamo, quindi, di coinvolgere le attività limitrofe e si creerà un altro introito con la gestione del gazebo che sarà un punto di ristorazione come quelli presenti nel lungo mare del Poetto”.