Monserrato, vandali in azione nella notte: caccia agli incivili grazie alle telecamere

Monserrato – Divelte le centraline dell’acqua, da piazza Perù al Parco Magico, negli ultimi 20 giorni, sono diversi gli atti vandalici messi a segno contro il bene pubblico. Le istituzioni locali sono pronte a presentare denuncia, alcuni autori dei reati sono già stati identificati dal sistema di videosorveglianza. Nell’ex cimitero, ora un’ampia area green, come in via Volta le centraline sono state divelte, vandalizzate: atti che non sono sfuggiti all’occhio elettronico che sorveglia la città, grazie al quale è già stato possibile identificare alcuni autori dei gesti contro il bene pubblico. Il Comune sta già provvedendo a sostituire gli impianti manomessi: ignoti i motivi che hanno spinto gli incivili a sabotare le centraline. Il clima a Monserrato, in vista del ballottaggio di domenica e lunedì, rimane teso e le autorità competenti non escludono che dietro a questi reati ci possa essere un collegamento con l’imminente elezione del primo cittadino.