Monserrato, l’ex “ribelle” Valentina Picciau si candida a sindaca: “Dialogo con tutti ma non con Locci”

L’esordio è col botto, in tutti i sensi. Valentina Picciau, 43 anni, radioterapista all’Oncologico, nella sua prima uscita pubblica da candidata a sindaca supportata da due liste – Pauli Monserrato e La Svolta – rivendica, “con orgoglio”, di aver contribuito a far cadere, a giugno 2018, la Giunta capeggiata da Tomaso Locci: “È stata una scelta che ha avuto un percorso, c’è stata una mancanza di dialogo e democrazia. Non sono per nulla pentita, anzi, ne vado orgogliosa. Oggi, sono apertissima alla possibilità che la mia coalizione di allarghi e diventi più ampia e sino pronta a dialogare con tutti, tranne che con Locci”, puntualizza, con decisione, la Picciau. Circa un centinaio di monserratini hanno partecipato al primo incontro di presentazione nella sua futura sede politica di via Virgilio. Dopo aver silurato il centrodestra cittadino col “no” al bilancio, la Picciau non si preclude nessuna strada verso nuove alleanze, e strizza l’occhio anche al centrosinistra.

“Io sono per la democrazia, la solidarietà e l’autonomia” e chi si riconosce in questi tre valori “sa dove trovarmi”. Il primo atto da sindaca, in caso di vittoria? “Ci sono tante cose da fare. Un’urgenza riguarda sicuramente il rischio idrogeologico, c’è il progetto delle vasche di laminazione. E poi un rinforzo alle politiche di genere e quelle sociali”. Un pensiero, infine, va anhhe “al Puc, una questione fondamentale e da risolvere, e poi i giovani, da far rimanere e da far tornare nella nostra Monserrato, città alla quale saprò dare uno slancio efficace e positivo”.