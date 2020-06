In prova ai servizi sociali fa spese con un bancomat smarrito: 36enne di Monserrato rinchiuso a Uta

Un 36enne di Monserrato, in prova ai servizi sociali, è stato arrestato e rinchiuso dai carabinieri di Quartu, agli ordini del maggiore Valerio Cadeddu, nel carcere di Uta. L’uomo, nell’ultimo periodo, aveva compiuti diversi illeciti: in un caso, dopo essersi impossessato di un bancomat smarrito, ha effettuato spese in modalità contactless in diversi negozi. L’ufficio di sorveglianza ha quindi deciso di interrompere l’affidamento ai servizi sociali. Il trentaseienne è ora dietro le sbarre, a disposizione dell’autorità giudiziaria.