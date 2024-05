Monserrato, una nuova area giochi inclusiva nel salotto della città

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Nuova area giochi inclusiva nel salotto della città: uno spazio dedicato ai più piccoli lungo la passeggiata più amata dai cittadini, inaugurata e benedetta dal parroco alla presenza di chi usufruirà del prato verde e delle attrazioni installate. Una mattina all’insegna del divertimento per tanti piccoli cittadini che si sono dati appuntamento ieri in via del Redentore, presso i giardinetti. Il motivo? Uno spazio da inaugurare dedicato solo a loro, un altro punto di ritrovo, insomma, dove poter socializzare e giocare tutti insieme. Presentato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Tomaso Locci, immancabile la benedizione da parte del parroco che ha raccolto intorno a se i bambini per poi dare il via alle prove ufficiali dei giochi: rodaggio superato e le attività ludiche hanno preso il via. Una iniziativa mirata al benessere anche dei residenti più piccoli che, in attesa della bella stagione e dei libri e dei quaderni da riporre, per tre mesi, negli scaffali, potranno così usufruire di un altro spazio riservato solo a loro in maniera tale da trascorrere momenti spensierati e ricchi di giochi e divertimento sotto gli occhi attenti di mamma e papà, che potranno osservare i bambini accomodati in colorate sedute.