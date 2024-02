Monserrato, un defibrillatore per tutta la comunità in memoria della mamma

Lei si chiama Rosanna Bernardini, monserratina, come i suoi genitori che hanno trascorso la vita ad amarsi, amare la famiglia e il prossimo tanto da far parte di una associazione di volontariato locale sin dalle origini e di trasmettere la passione di far del bene anche alla figlia. Un mese e mezzo fa, l’11 gennaio, Antonina Contu è venuta a mancare, solo fisicamente però, poiché il suo spirito e generosità rimarranno sempre impressi anche grazie al defibrillatore acquistato dalla figlia Rosanna e che, da domani, sarà a disposizione di tutti. “Il parco dell’ex Cimitero ho pensato potesse essere il luogo adatto poiché è nuovo e non ha un sistema di salvavita. È frequentato sia da anziani che da bambini”, si spera non possa mai servire ma, nel caso in cui il cuore di qualcuno avesse bisogno di essere supportato, il DAE è lì. La tempestività dei soccorsi in questo caso è fondamentale.

Una dimostrazione di amore, generosità e altruismo che si ripete: pochi giorni fa è stato inaugurato un defibrillatore a Selargius, di recente a Sestu e sempre a Monserrato. “Oggi sarebbe stato il compleanno di mamma” e da domani, una ennesima dimostrazione di altruismo e dedizione verso il prossimo sarà sempre presente nella sua amata città. Una breve cerimonia, con la presenza degli amministratori locali, precederà l’installazione del defibrillatore.