Monserrato, un caso Covid nella scuola media di via Argentina: resterà chiusa per 10 giorni

Monserrato – Un caso covid nella scuola secondaria di primo grado in Via Argentina: rimarrà chiusa per 10 giorni. A comunicarlo è il sindaco Tomaso Locci che a Casteddu Online spiega: “Sto predisponendo una ordinanza per chiudere la scuola di via Argentina perché è stato riscontrato un caso di covid-19 e il soggetto ha avuto contatti con più docenti che hanno svolto le lezioni in altre classi, quindi per precauzione, per evitare un eventuale contagio diffuso, ho deciso di chiuderla per 10 giorni, anche perché, con le varianti in circolazione, non si sa mai che si possa trattare di un caso di quella inglese”.

Ora l’Ats sta procedendo per le verifiche del caso, per il momento ha riscontrato il caso di positività “e per la variante ci daranno notizia tra qualche giorno. Quindi non è pensabile aspettare ed è meglio chiudere per precauzione”.