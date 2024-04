Monserrato, tutto pronto: un polo sportivo di eccellenza nell’ex hangar militare

L’ex hangar è pronto: un polo sportivo di eccellenza dove un tempo militavano gli aerei per combattere la seconda guerra mondiale: parchi, percorsi ginnici, giochi per bambini, un museo dell’aeronautica arricchiscono l’opera che presto verrà ufficialmente inaugurata. Un lavoro durato anni quello finalizzato al recupero del luogo storico: sarebbe rimasto un vecchio rudere, come tanti altri che hanno sfidato tempo e intemperie, per giungere sino ai giorni nostri acciaccati e malconci. Sono, infatti, diverse le testimonianze della seconda guerra mondiale ancora presenti in tutto il territorio isolano: vecchie casermette, campi e strutture erette per contrastare il nemico. Peccato buttarle giù o lasciarle finire in malora, è bene valorizzare, invece, ciò che ha segnato la storia del secolo scorso. Una missione difficile, molti i fondi necessari per la riqualificazione degli stabili da utilizzare per trasformare i resti in luoghi attrattivi e funzionali. Monserrato, però, c’è riuscita, grazie a uno studio portato avanti e concretizzato di recente. “La riqualificazione dell’ex Hangar, i cui lavori sono terminati e a breve inaugureremo, è un altro intervento voluto da questa amministrazione all’interno di una serie di progetti che stanno portando ad una riqualificazione più ampia di tutto l’intero Comparto 8, oggi Campo di Aviazione” spiega il vicesindaco Raffaele Nonnoi, anche assessore ai lavori pubblici.

“Questo intervento in particolare è costato circa 900 mila euro, interamente finanziato dalla Città Metropolitana.

È importante ricordare che questo finanziamento, come tutti quelli in via di completamento, è stato ottenuto nel precedente mandato dal Sindaco Tomaso Locci che, partendo da una iniziale cifra di 1 milione e mezzo di euro, si è poi ampliato con i finanziamenti PNRR di altri 3.500 per un valore di 5 milioni.

Quest’area alle porte di Monserrato sta diventando un polo sportivo di primo ordine”. Unico nel suo genere in tutta l’area metropolitana è frutto di un lavoro di squadra tra sindaco, giunta, commissioni e consiglieri, nello specifico, in questo caso, Ignazio Tidu.

“Si tratta di una area non solo sportiva ma dove sono presenti parchi, percorsi ginnici, giochi per bambini, un museo dell’aeronautica, insomma un fiore all’occhiello della città

L’intervento appena concluso ha interessato non solo le strutture con l’intero rifacimento degli spogliatoi e uffici, i bagni e i due campi esterni ma tutta l’area esterna con verde e arredo urbano

Integrate da un un altra zona dietro l’hangar con un finanziamento di ulteriore un milione e mezzo di euro.

In tutta quest’area verrà integrato il museo dell’aeronautica”. Non solo: “Vi sono state varie interlocuzioni, soprattutto per la completa sostituzione della vecchia copertura con una nuova – prosegue Nonnoi – che essendo considerato monumento storico, è stato necessario concertare con gli enti sovra ordinati come la sovrintendenza.

Siamo tutti molto orgogliosi di vedere, piano piano, rivitalizzare Monserrato attraverso questi importanti interventi e che proseguiranno”.

Nuovi progetti in cantiere, insomma, “infatti siamo quasi pronti per iniziare anche un parco lineare nella zona posteriore esterna con un’ulteriore riqualificazione che sarà destinata ad ospitare quello che sarà il parco dell’ex aeronautica”.

Un ennesimo obbiettivo “di questa amministrazione raggiunto e che era nato sotto il primo mandato del sindaco Locci, che prende forma, e ha una sua fine”.