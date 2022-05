Monserrato, tutto pronto per l’Eurospin circondato da campi da padel e giochi: “Lo aspettano tantissimi cittadini”

Le ruspe e le betoniere arriveranno, entro l’estate, in via dell’Argine a Monserrato. L’ok della Regione al progetto è arrivato da poco e l’approvazione del documento definitivo, che dovrà ricevere il Comune, è una formalità burocratica visto che c’è già stato il voto del Consiglio. La città avrà un nuovo discount, l’Eurospin, circondato da tre campi da padel, uno da calcetto, un punto ristoro e tanti parcheggi. Un milione di euro, soldi messi dal privato per cambiare, per sempre, quella che oggi è poco più di una zona di campagna. L’annuncio arriva dal sindaco Tomaso Locci: “Contiamo di avviare i lavori tra pochi mesi”, e il sindaco conferma che la prima pietra sarà realtà entro l’estate. E, per Monserrato, “si tratta del primo discount che apriamo dopo venticinque anni. Attendiamo il deposito del progetto, poi partiremo subito. Ci sarà anche un’area giochi e una zona benessere, tutto videosorvegliato”.

Certo, il grande marchio internazionale in arrivo spaventa, e non poco, i piccoli commercianti, che temono di restare strozzati e di non poter competere a livello di prezzi: “Ho avuto la rassicurazione che il privato”, cioè Eurospin, “andrà alla ricerca di molti prodotti del nostro territorio, a chilometro zero. Tanti cittadini mi hanno detto che vogliono un discount per risparmiare, non dimentichiamo che ci sarà anche un indotto economico con nuovi posti di lavoro”, osserva Locci. Che tenta di tranquillizzare soprattutto i titolari delle piccole botteghe monserratine: “Il discount aiuterà il commercio, generale, della mia città. Le persone andranno ad acquistare un bene che non hanno le piccole attività commerciali, e, invece, “andranno dai piccoli a ricercare un bene che ha un’altra qualità, quindi è un indotto importante che arricchirà tutta la comunità”.