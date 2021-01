Monserrato, trovati dei bossoli nell’impianto sportivo di Riu Salini

Monserrato. Bossoli rinvenuti in terra all’interno dell’impianto sportivo di Riu Saliu, precisamente la borra di una cartuccia di fucile, esplosa, forse, durante i festeggiamenti avvenuti nei giorni scorsi. A rinvenire il materiale è stato il personale che gestisce l’impianto e che ha comunicato, quanto accaduto, tramite la pagina social riservata alle iniziative sportive seguite da tantissimi appassionati

“In queste notti di festeggiamenti – si legge – qualcuno ne ha approfittato per una battuta di caccia grossa nei campi sportivi di Riu Saliu. Per fortuna non ci sono state conseguenze, ma ci domandiamo che strana idea del divertimento hanno gli autori di questi gesti”.

Anche a Monserrato l’arrivo del nuovo anno è stato festeggiato con botti e fuochi d’artificio che per ore hanno rimbombato in tutta la città. Tra questi, evidentemente, qualcuno si è spinto oltre, sparando dei veri e propri colpi di arma da fuoco. Una usanza conosciuta e che, come riporta la cronaca nazionale, più volte ha causato incidenti anche molto gravi e addirittura mortali.