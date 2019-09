Monserrato, torna a sorpresa la banda musicale e sveglia i cittadini alle 6 del mattino: grande festa (VIDEO)

Monserrato, torna a sorpresa la banda musicale e sveglia i cittadini alle 6 del mattino: grande festa in paese. Una “sveglia” a sorpresa oggi per i monserratini, con la musica che è stata sentita sino a Pirri: la banda musicale cittadina suona alle sei del mattino, ancora prima dell’alba, ritorna dopo tanti anni la tradizione anche grazie al sindaco Tomaso Locci. Il tutto per la festa della Beata Vergine di Monserrato, la tradizione è stata rinnovata quest’anno anche grazie alla Parrocchia. E in tanti sono stati svegliati di soprassalto, ma davvero in pochi si sono lamentati. Anzi si sono rallegrati tutti, per quello che è stato un grande evento: il ritorno della banda nel cuore della notte, per una festa che torna ad essere speciale. Ecco il VIDEO che sta girando sui social.