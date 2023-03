Monserrato, topo d’auto in azione: “Ha aperto alcune macchine e ha rubato valigette e ombrelli”

Un topo d’auto in azione, nella notte, a Monserrato, immortalato dalle telecamere di sicurezza degli abitanti di piazza Gennargentu. L’uomo, con una busta di plastica tra le mani e vestito con una felpa con cappuccio, ha preso di mira inizialmente la Fiat 500 di Omar Angioni: “È riuscito a forzare la portiera del lato guidatore, per fortuna non avevo lasciato nulla dentro la macchina e, dopo pochi minuti, se n’è andato”. Meno fortunato, invece, è stato un vicino di casa di Angioni: “Dentro la sua automobile, regolarmente aperta dal ladro, c’erano una valigetta con degli attrezzi e un ombrello”. I danni sono ingenti, e c’è tanta rabbia soprattutto per la tranquillità con la quale ha agito il malvivente, nel cuore della notte e in una zona, comunque, abbastanza illuminata.

“Chiediamo che ci siano più controlli delle forze dell’ordine. Con una presenza maggiore di agenti e carabinieri, sicuramente il ladro sarebbe rimasto alla larga dalle nostre vetture”.