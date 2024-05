Monserrato, topicida gettato a terra in via Adriano

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“È la seconda volta che trovo questo” segnala una cittadina. La certezza che sia topicida non si ha, come spiega Oipa Sassari l’unica conferma si può avere “prelevandolo e facendolo analizzare dall’Istituto Zooprofilattico che fa le prove tossicologiche gratuitamente”. Tramite richiesta al veterinario o anche segnalando alla polizia locale ed Asl, e “se i risultati fossero positivi partirebbe in automatico direttamente dallo zooprofilattico denunciata alle forze dell’ordine e segnalazione in Comune”. Le caratteristiche inconfondibili del veleno, però, lasciano poco spazio all’immaginazione. Un pericolo per gli animali domestici e gli uccelli e, soprattutto, per i bambini che, magari incuriositi dal colore insolito dei granelli, potrebbero toccare o, addirittura, ingerire uno o più chicchi. Potenzialmente mortali, senza dubbio estremamente pericolosi ed è così che, tra i residenti, scatta il passaparola per avvertire riguardo la presenza della sostanza abbandonata in terra.