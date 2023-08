Monserrato, successo per la rievocazione del martirio di San Lorenzo: piazza gremita

Si è tenuta sabato scorso a Monserrato la “rievocazione storica del martirio di San Lorenzo”. Nell’ambito dei festeggiamenti per il Santo, nel piazzale della chiesa a lui dedicata si è svolta la rievocazione dei momenti piu’ intensi del suo martirio a cura dell’associazione “Vis et Honor” di Monserrato. Grande è stata l’emozione suscitata nel pubblico che ha assistito numeroso all’evento. Il fatto avvenne il 10 gosto dell’anno 258 dopo Cristo, in quel periodo storico l’imperatore romano Valeriano emanò un editto che prevedeva la messa a morte di tutti i vescovi, dei presbiteri e dei diaconi. Come drammatica conseguenza di quell’editto furono tanti i martiri cristiani che andarono incontro alla morte. Secondo la devozione popolare San Lorenzo morì a causa del fuoco, ma la storiografia sembrerebbe smentire questa ipotesi in quanto studi approfonditi su quel periodo storico riferirebbero l’assenza di uccisioni accompagnate da torture, mentre probabilmente si sarebbe proceduto alle esecuzioni mediante decapitazione, come avvenne per papa Sisto II e tanti altri cristiani. Notevole é stato l’impegno delle associazioni e di tutti coloro che si sono prodigati, insieme a don Sergio, per garantire lo svolgimento dell’intenso programma previsto per i festeggiamenti in onore di San Lorenzo.

Giuseppe Tamponi