Monserrato, straordinario successo per il raduno d’auto d’epoca

Straordinario successo per la “Quarta Edizione del Raduno di Auto d’ Epoca Citta’ di Monserrato” che si’ e tenuto ieri a partire dalle primissime ore della mattina per proseguire durante tutto il pomeriggio .Era grande ormai l’attesa per un evento che e’ diventato negli anni uno degli appuntamenti piu’ prestigiosi per gli appassionati di tutta l’ isola e che ieri si e’ assolutamente confermato riproponendosi , dopo la pausa dovuta alla Pandemia ,in modo decisamente convincente ed estremamente positivo . Imponente la partecipazione delle auto provenienti dall’intera Sardegna , oltre 140 , che sin dalle prime ore del mattino sono giunte a Monserrato. L’ evento , organizzato in modo impeccabile dall’Associazione Monserrato Auto e moto d’Epoca ” AMAME “, con il patrocinio gratuito del Comune di Monserrato , il fattivo sostegno degli Sponsor e delle numerose Associazioni , ha consentito ai residenti , ai tantissimi appassionati e al numerosissimo pubblico di trascorrere una giornata all’ insegna del motorismo storico in un bellissimo clima di allegria e spensieratezza . La manifestazione e’ stata aperta con l’ intervento del Presidente dell’Associazione ” AMAME ” Marco Ambu , accompagnato dalla benedizione impartita dal Parroco Don Sergio Manunza e dal saluto Istituzionale del Sindaco Tommaso Locci ed ha visto la partecipazione delle Associazioni ” V.A.B. ” , ” Maestrale” , ” Fast Emergenza “, ” Club Sardinia Radio ” , ” Sa Carriadroxia ” , ” Pauly Aps ” , dei numerosi Club di Auto d’ Epoca , a partire dall’ Associazione Monserrato Auto e moto d’Epoca , dal Fiat 500 Club Italia con i Coordinamenti di Alghero , Cagliari , Medio-Campidano , Sulcis Iglesiente , il Club 500 di Arbus , Il Club 500 Team di San Sperate , il Club 500 di Cagliari , il Classic scooter di Carbonia e dal ” Gruppo Old Cars ” di Assemini . Numerosissime e coloratissime le Fiat 500 presenti al Raduno , insieme alle loro derivate accompagnate da tante altre bellissime e prestigiose autovetture che hanno fatto la storia del motorismo storico italiano ed internazionale . Nella tarda mattinata e’ partito il corteo delle auto in un atmosfera ricca di allegria ed autentica genuinita’ che ha attraversato festante le vie dell’ abitato in un crescente entusiasmo. Immancabile il contributo della ” Banda Musicale ” sempre gradito ed emozionante . Nutrito inoltre il programma per gli equipaggi che hanno potuto usufruire di un gustoso ” Aperipranzo ” , di una attesissima zeppolata curata dal Maestro Pasticciere Giuseppe Vincis e di una saporita ” Fiera del Dolce “ accompagnate dall’ intrattenimento musicale di “Harmony Sound ” e dalla graditissima sorpresa della Parodia del ” Ragionier Ugo Fantozzi ” effettuata da Bruno Dazzi giunto a bordo dell’immancabile Banchina . A fine manifestazione si e’tenuta la Premiazione per i Club partecipanti e per alcune auto indicate dalla giuria , in un crescendo di partecipazione ed entusiasmo che hanno ulteriormente confermato e premiato lo sforzo organizzativo di chi , ancora una volta ha dato dimostrazione di saper organizzare e gestire eventi di altissimo livello con professionalita’ , passione , cortesia e competenza . E’stata sicuramente una giornata indimenticabile per tutti coloro che hanno avuto la possibilita’ di intervenire alla manifestazione e che serberanno nel proprio cuore ricordi ed emozioni indelebili.