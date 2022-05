Monserrato, stop al traffico tra il Policlinico e la 554: in arrivo una nuova rotatoria

Una nuova rotatoria per snellire il traffico tra la 554 e il Policlinico. Nascerà sulla strada provinciale 8 che collega Sestu a Monserrato. Si tratta dell’intervento “Adeguamento funzionale e manutenzione straordinaria della Strada Provinciale n°8 – Tratto dal centro abitato di Monserrato al confine con il comune di Selargius”, finanziato con 389 mila 667,25 euro dalla Città metropolitana.

La Strada Provinciale SP 8 è una strada extra urbana con elevato traffico, anche pesante, che connette Monserrato e Sestu. In articolare una porzione del tratto interessato dall’intervento risulta l’unico accesso dalla 554, costituito da una rotatoria, al Policlinico ed al Polo Universitario di Monserrato, particolarmente congestionato soprattutto durante gli orari di punta.

Nello specifico sarà realizzata una nuova grande rotatoria (diametro esterno 70 m circa), tra quella esistente, in corrispondenza dell’accesso alla Cittadella Universitaria e Policlinico, ed il ponte sulla 554 in modo da intercettare il traffico da e per il Policlinico decongestionando la rotatoria esistente e migliorando in generale la sicurezza e la scorrevolezza della viabilità.

La nuova rotatoria, oltre a dare continuità al traffico principale da e verso la Cittadella Universitaria per i veicoli che provengono dalla 554 e da Monserrato (attraverso il ponte strallato) e che viceversa si immettono sulle stesse infrastrutture, provvederà a regolamentare l’accesso alla strada provinciale da parte della lottizzazione per chi proviene da Sestu. Tale viabilità secondaria si dovrà necessariamente immettere nella rotatoria potendo in tal modo prendere tutte le direzioni consentite (verso Cagliari, Monserrato, Cittadella, Quartu). Le ulteriori lavorazioni previste sul manto stradale e sulla segnaletica orizzontale e verticale, e la posa degli impianti di illuminazione, consentiranno l’aumento del livello di sicurezza del tratto di strada in oggetto anche durante le ore notturne, soprattutto perché percorso dai mezzi di soccorso per raggiungere il Policlinico.