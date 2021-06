Monserrato, stop a bici e monopattini nei giardini pubblici di via del Redentore e Caracalla

Monserrato – Vietate biciclette, monopattini, elettrici, hoverboard nei giardinetti di via Del Redentore e Caracalla: troppi ragazzini indisciplinati che impennano e sfrecciano con le due ruote.

Accolte dall’amministrazione comunale le lamentele dei nonnini che, ogni giorno, si ritrovano nelle aree pubbliche per trascorrere qualche ora all’aria aperta. Una necessità quella di regolamentare la circolazione dei velocipiedi nei giardini pubblici a causa del comportamento errato di diversi ragazzini che, con atteggiamenti potenzialmente pericolosi nei confronti, soprattutto, dei più anziani, hanno rischiato in più occasioni di provocare seri danni.

Tanti i richiami e gli avvisi effettuati sia dalle istituzioni, che vigilano nel territorio, che dai cittadini, e non sono mancate anche le sanzioni.

Oggi sono stati affissi i primi cartelli di divieto presso via Del Redentore e l’ordinanza, che prevede il divieto di circolazione ai velocipiedi se non condotti a mano, entrerà in vigore dal primo luglio.

All’interno della piazza sarà consentito il transito ai soli pedoni, passeggini, mezzi per disabili e per bambini da 0 a 10 anni, purché accompagnati da un adulto.

Nel frattempo, si sta pensando di individuare e attrezzare un’area appositamente per i giovanissimi, in modo tale che possano correre in bicicletta senza correre il rischio di “investire” i presenti e i passanti.

“Purtroppo capita un po’ in tutte le città, i ragazzi oggi giorno sono un po’ annoiati, un po’ demoralizzati per questa situazione generale però è impensabile che si verifichino situazioni in cui i ragazzi, con le biciclette, diano fastidio alle persone” aveva spiegato il primo cittadino Tomaso Locci a Casteddu Online.

“Ho aperto una discussione – aveva comunicato Saverio De Roma, Presidente della Commissione Viabilità e traffico e sicurezza urbana – in merito alle varie segnalazioni ricevute da più cittadini già da tempo, per una situazione che si sta creando e che vede coinvolti vari ragazzi che corrono con le loro biciclette nei giardinetti vecchi di via Del Redentore, mettendo in pericolo le passeggiate delle persone sfrecciandogli accanto. L’amministrazione Tomaso Locci già da mesi sta lavorando in merito a queste segnalazioni che ci sono pervenute, dove da qualche settimana, grazie alla collaborazione del Comandante della Polizia Locale Massimiliano Zurru, è presente un agente per contrastare questo fenomeno”.