Monserrato, sosta selvaggia anche nei parcheggi riservati ai disabili

I parcheggi, in alcune zone della città, sono carenti e contesi, ben per questo l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Tomaso Locci, ha già studiato un piano per alleviare le sofferenze di chi è in cerca estenuante di una sosta con la realizzazione di un parcheggio che potrà ospitare circa 40 vetture nel centro storico. In attesa che le pratiche burocratiche siano concluse e i lavori prendano il via, nessun atto illecito è consentito, soprattutto se a subire i disagi sono i diversamente abili, unici autorizzati a parcheggiare dove cartello e strisce gialle delimitano e segnalano la sosta a loro riservata. L’immagine pubblicata da un residente non lascia spazio a ulteriori commenti: via Carbonara, ieri mattina un’automobile occupa il parcheggio per i disabili e la “protesta” esplode: senso civico, non pervenuto.