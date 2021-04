Monserrato, sospetto caso di variante inglese: prorogata la chiusura di tre scuole dell’Infanzia

Monserrato. Sospetto caso di variante inglese: prorogata la chiusura temporanea di tre scuole dell’infanzia per consentire di completare le indagini epidemiologiche previste da ATS.

Sino al 17 aprile le scuole di via Monte Arquerì, Decio Mure e Capo D’Orso saranno chiuse temporaneamente per ultimare l’indagine epidemiologica. L’ordinanza è stata firmata dal primo cittadino Tomaso Locci. L’8 aprile è stata completata la sanificazione straordinaria di tutti gli edifici scolastici interessati, ma, come da interlocuzioni intercorse con la dirigente scolastica, non sono state completate le indagini epidemiologiche previste e si rende necessario, al fine di tutelare la salute pubblica, di prorogare la chiusura degli istituti scolastici dell’infanzia.

