Monserrato, il dono della famiglia del sindaco: un gonfalone da 10 mila euro al Comune

Lo stemma di Monserrato donato al Comune. A regalare l’opera è la famiglia Locci, quella del sindaco e dell’azienda vitivinicola, che aveva acquistato lo stemma in occasione della nascita della primogenita del primo cittadino.

La storia. Il sindaco Tomaso Antonio Locci, scopre che presso il negozio dell’artista Sergio Massidda (autore dell’opera dal valore di 10 mila euro) giaceva un gonfalone in ceramica che riproduceva lo stemma di Monserrato, realizzato per l’amministrazione, ma mai acquistato dal Comune.

Locci, da privato cittadino, assieme alla sua famiglia, per onorare la nascita della primogenita ha deciso di acquistare l’opera e di donarla all’amministrazione. Lo stemma resterà esposto nel consiglio comunale.

La donazione oggi in occasione della odierna seduta consiliare dedicata al “Question Time. “Sarà ufficialmente donato dalla mia famiglia in forma privata”, annuncia Locci, “svestendo quindi le vesti di Sindaco, ed esposto in Aula Consiliare, il Gonfalone della Città di Monserrato che giaceva nel laboratorio dell’artista Monserratino Sergio Massidda da ormai troppi anni”.