Monserrato, si introducono negli impianti sportivi chiusi: i furbi ripresi dalle telecamere

Monserrato, scavalcano la recinzione e si introducono negli impianti sportivi di Riu Saliu: ripresi dalle telecamere di videosorveglianza e invitati dai gestori a entrare “dalla porta principale”.

Non è un problema nuovo quello di giovani, e meno giovani, che si introducono in parchi e spazi comunali recintati dopo l’orario di chiusura. È accaduto più volte presso il parco Magico di via dell’Argine, dove i trasgressori non hanno risparmiato nemmeno i giochi riservati ai più piccoli, sporcandoli e vandalizzandoli. Questa volta è accaduto negli impianti sportivi. Nessun danno segnalato ma la necessità da parte dei gestori di rendere pubblico quanto accaduto.

“Siamo abituati che gli amici entrano dalla porta principale e tutti i nostri amici sono benvenuti nel rispetto delle regole.

In questo momento particolare, abbiamo diverse regole in più da rispettare e certi sport che solitamente si potevano praticare nei nostri campi non sono concessi, né per chi entra dal cancello principale quando aperto, tantomeno per chi entra scavalcando le recinzioni.

Dalle foto allegate, capirete che Riu Saliu è costantemente controllato con videosorveglianza.

Le immagini vengono regolarmente verificate e ci riserviamo di utilizzarle per difendere nelle sedi opportune il nostro Impianto.

Ora lo sapete!