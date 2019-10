Si è introdotto questo pomeriggio in un bar in via Porto Botte, a Monserrato, e fingendosi armato ha tentato di farsi consegnare dalla titolare i soli della cassa. Poi si è dileguato velocemente. Ma la donna ha subito reagito chiamando il 112. L’immediato intervento dei carabinieri della stazione locale ha consentito di rintracciare e arrestare il malvivente, un 29enne del posto, con diversi precedenti. Domani si terrà l’udienza per direttissima.