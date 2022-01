Monserrato, sfreccia in auto e distrugge la recinzione della pizzeria: “Fatti vivo o ti denunciamo”

A tutto gas in via Riu Mortu a Monserrato, sbanda e centra in pieno la recinzione della pizzeria New Paluna. Protagonista un automobilista, il fatto è avvenuto in piena notte ma il guidatore è stato incastrato dalle telecamere di sorveglianza. A scoprire tutto sono stati i titolari del locale, che hanno deciso di pubblicare il filmato dell’incidente su Facebook. I danni sembrano essere ingenti, parte della staccionata che ospita i tavoli e le sedie all’aperto è da buttare. E il guidatore “supersonico” potrebbe avere le ore contate. I pizzaioli gli hanno infatti lanciato un ultimatum.

“Caro amico, sabato mattina intorno alle ore 3:40, mentre percorrevi ad alta velocità la via Riu Mortu all’altezza del civico 103, guarda cosa hai combinato, un danno non indifferente. Le telecamere a partire dalla rotonda del bar Casti fino alla rotonda di via Terralba ti hanno immortalato. Ti aspettiamo entro domenica 30 per farti carico delle tue responsabilità , altrimenti lunedì saremo costretti a sporgere regolare denuncia. Abbiamo conservato qualche resto della tua macchina”.