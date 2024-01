Monserrato sempre più green: nuovo parco in arrivo con attrezzi per il fitness e area cani

Niente si spreca e tutto si valorizza, ed ecco così che, dopo la riqualificazione dell’ex cimitero che, da campo sterrato è diventato un ampio parco adatto a tutti, anche la lingua di terra che fa parte dell’asilo verrà suddivisa per creare un’altra oasi verde. I piccoli cittadini hanno già a disposizione un cortile spazioso dove poter correre, saltare e giocare, l’altra parte vedrà fiorire alberi e piante intersecati a un percorso ciclopedonale, affiancato da una palestra all’aperto, giochi, sedute e una recinzione in legno. Immancabile la videosorveglianza per rendere il luogo ancora più sicuro e spazio agli amici a 4 zampe che potranno disporre di un’area per sgambettare liberi e tranquilli. 180 mila euro sono i fondi previsti, “ci siamo resi conto che lo spazio a disposizione dell’asilo era troppo importante, molto grande. Quindi abbiamo deciso di dividerlo in due, di fare maniera tale che è una parte di questo giardino venisse dedicata al parco e una parte rimanesse, appunto, alla scuola. Faremo un ulteriore parco dove mettere a dimora piante e alberi, nuovi arbusti che siano anche più congeniali e poi creeremo dei percorsi vita, dei percorsi ciclopedonali. Vi sarà una zona dedicata alla palestra all’aperto per chi volesse allenarsi, un percorso pedonale molto architettonico con del legno, con delle soluzioni strutturali molto particolari e belle dal punto di vista estetico e poi un’area cani”. Immancabili i nuovi pali dell’illuminazione che “renderanno quello spazio più fruibile ai nostri cittadini”. Approvato in Giunta il progetto di fattibilità “adesso, a breve, ci consegneranno il progetto definitivo esecutivo e, speriamo, entro pochi mesi di appaltare e iniziare i lavori”. Una sinergia di forze tra i membri “della nuova maggioranza”, quindi, al fine di valorizzare ogni spazio presente in città per permettere ai cittadini una “via di fuga” dalla vita caotica a pochi passi da casa.