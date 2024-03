Monserrato, segue una coppia di tabaccai sino a casa e li rapina: ladro in fuga con 2500 euro

Di



hinterland

Il balordo, a volto coperto, ha sorpreso Valerio Cambula e la moglie Teresa, gestori delle tabaccheria di via Porto Botte, e non si è messo scrupoli a far cadere la donna pur di strapparle la borsa. Indagini a tutto campo dei carabinieri, intervenuti anche nel litorale di Quartu per un tentato furto in una villetta