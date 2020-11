Svolta culturale a Monserrato, via alla Scuola Civica di Musica

Scuola civica di musica a Monserrato: al via le direttive per l’istituzione. Nonostante l’avanzare del Covid-19 e di tutte le problematiche legate all’emergenza sanitaria in corso, proseguono i passaggi necessari per la realizzazione della scuola di musica.

Fortemente voluta dall’assessora alla cultura Emanuela Stara, sono state firmate le direttive del progetto che va contestualizzato in un tessuto socio economico, dove “la povertà educativa e culturale è causa di disgregazione sociale e “l’educazione musicale” può essere strumento terapeutico e/o di benessere sociale” si legge nella nota.

Il fine al quale punta l’amministrazione è quello di offrire alla comunità corsi di musica e canto, secondo la tradizione musicale locale, sia popolare, folkloristica che lirica e bandistica, ovvero repertori di generi classici e/o moderni, con l’intento di valorizzare la cultura musicale, tramandarla e diffonderla, a costi accessibili a tutti. A fine luglio è stata inoltrata l’istanza di finanziamento alla Regione Sardegna di 50 mila euro. Il comune parteciperà con 5 mila euro per il primo anno di attuazione del servizio.

Il Comune demanderà la gestione a un operatore del settore in grado di investire risorse proprie economiche, professionali e strumentali, in quanto non dispone di tutte risorse finanziarie, strumentali, umane e professionali idonee a garantire le attività di progettazione, didattiche e di gestione, soprattutto in fase di avvio e di sperimentazione del primo impianto.