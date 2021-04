Monserrato, schianto fatale in via Crasso: muore un giovane motociclista. L’incidente mortale è avvenuto intorno alle 18, sul posto i carabinieri di Monserrato insieme agli operatori del 118. Ancora non si conosce l’identità della vittima, i medici del 118 hanno provato a rianimare il giovane ma ogni tentativo è risultato vano. (Notizia in aggiornamento)