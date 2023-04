Monserrato: riqualificazione dell’ex aeroporto e una nuova casa per anziani

Opere importanti, destinate a cambiare e migliorare la città dell’hinterland cagliaritano amministrata dal sindaco Tomaso Locci e che hanno la priorità, considerata la tempistica non biblica che deve essere applicata per poter usufruire dei fondi messi in campo dalla Comunità Europea. Tutti al lavoro, pertanto: le ultime manovre burocratiche sono state risolte e firmate nella seduta di giunta che ha deciso la formula finale delle opere interessate. Nello specifico, la variazione urgente di bilancio compensativa relativa all’inserimento nel bilancio di previsione delle quote di finanziamento del 90% delle opere finanziate con il PNRR, riguarda la

riqualificazione dell’area dell’ex Aeroporto per il miglioramento del contesto fisico di Monserrato per un importo di due milioni di euro (due milioni e quasi 300 mila euro è importo complessivo dell’opera. La rifunzionalizzazione ecosostenibile dell’area dell’ex aeroporto – Anello sostenibile Ex Volo, un milione e mezzo, lavori di ristrutturazione e cambio di destinazione d’uso delta scuola media di via Tonara, quasi 400 mila euro, lavori di completamento del Centro diurno integrato e centro di aggregazione per un importo di 330 mila euro. E ancora: la realizzazione di una comunità alloggio e centro diurno per anziani, un milione e mezzo di euro,

lavori di completamento del centro sociale “Casa Pani”, 210 mila euro,