Monserrato, rilevamento elettronico della velocità anche in via Crasso: ecco la mappa degli autovelox

Monserrato – Rilevamento elettronico della velocità anche in via Crasso: pubblicato il calendario del mese di maggio “Telelaser TruCam” che sorveglierà diverse vie del centro abitato al fine di prevenire sinistri stradali e garantire il rispetto dei limiti di velocità imposti dalla segnaletica stradale.

Il corpo di polizia locale procederà al rilevamento elettronico della velocità, opportunamente segnalata, secondo il seguente calendario, che potrà essere oggetto di variazioni in relazione a sopravvenute ed imprevedibili esigenze di servizio: il 4 dalle 14 alle 17, il 18 dalle 10 alle 13 e il 28 dalle ore 8 alle 12 Via Riu Mortu; il 5 dalle 8 alle 12 e il 15 dalle 17 alle 20 Via Crasso; il 7 maggio, 8-11, Via Palau; l’8 dalle 14 alle 17 e il 25, 8-12, Via Dell’Università; 11 maggio, 9-12, Via Dell’Argine; il 12, 14 -17, Via San Gottardo; il 14, 8-12, Via Giulio Cesare; il 19, 17-20, Via Zuddas; il