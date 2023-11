Monserrato, rifiuti pericolosi all’aperto e incustoditi per giorni nell’ecocentro provvisorio

Monserrato – Rifiuti anche pericolosi “all’aperto e incustoditi anche per giorni nell’ecocentro provvisorio”: batterie, pile e altri rifiuti con punte di metallo nello stallo che sorge in via Cabras, nell’area parcheggi accanto al campo da calcio. La segnalazione giunge dalla consigliera di minoranza Valentina Picciau, “Un’area pubblica, in cui vengono impegnati diversi parcheggi e al cui fianco ce ne sono altri. Luogo in cui c’è un via vai di sportivi, anche bambini, che frequentano l’impianto. E non posso non notare la presenza di rifiuti, alcuni pericolosi come delle batterie d’auto, altre batterie e pile e altri rifiuti con punte di metallo. Rifiuti che rimangono anche diversi giorni all’aperto e incustoditi fuori dall’orario di apertura dell’ecocentro mobile”. Non solo: “L’altra mia preoccupazione è legata al benessere dei dipendenti. Perché questo appalto non è stato pensato rispetto al precedente che Monserrato non aveva una sede propria, con spazi importanti e quindi con la possibilità di allestire spogliatoi che fossero comodi e spaziosi e che garantissero la comodità che gli operatori meritano per il loro prezioso lavoro. Diverse lamentele sono giunte, ma è chiaro che non sempre i dipendenti hanno la serenità per poter manifestare i propri disagi.

Inoltre notiamo che spesso il servizio è svolto da meno persone e temo che quando ci siano malattie, i dipendenti non vengano sostituiti facendo gravare il lavoro su quelli che sono in servizio”. Segue una richiesta: “Ci chiediamo se siano previste sostituzioni temporanee dei dipendenti di lunga degenza.

Sicuramente sarà mia cura occuparmi di ciò. Al momento chiedo alla giunta di dare più attenzione alla situazione dell’ecocentro provvisorio e a chi ci consente di avere da anni un servizio fondamentale per Monserrato”.