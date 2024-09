Monserrato, rifiuti abbandonati di fronte all’asilo: i furbi beccati dalle telecamere

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Le segnalazioni sono giunte dai cittadini, immediata la verifica da parte della polizia municipale e i Nogra, tanti i rifiuti indifferenziati abbandonati, “in alcuni casi rifiuti pericolosi e speciali, in diverse aree della città. Dalle indagini diversi i responsabili individuati. Questi comportamenti – spiega il vicesindaco Saverio De Roma, presente durante le operazioni di verifica – non solo deturpano l’immagine del nostro territorio, ma rappresentano un grave rischio per la salute pubblica e per l’ambiente.

Rammentiamo che l’abbandono illegale di rifiuti costituisce un reato, sanzionabile con multe salate e, nei casi più gravi, con conseguenze penali. Le violazioni verranno altresì perseguite con l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Regolamento di Polizia Urbana da € 150 a € 600 nei casi più gravi. Non possiamo tollerare che l’incuria e l’irresponsabilità di pochi mettano a rischio la sicurezza di tutti e compromettano la vivibilità della nostra comunità”.

Un’operazione congiunta, insomma, contro l’abbandono incontrollato dei rifiuti quella che si è svolta due giorni fa, presenti anche il personale di Gesenu nella lotta intrapresa dall’amministrazione comunale contro il degrado ambientale.

L’intervento in questione si inserisce in una più ampia strategia di monitoraggio e controllo, resa necessaria proprio in seguito alle numerose segnalazioni dei cittadini. “Le responsabilità derivanti dall’inquinamento sono chiare e inconfutabili: La Polizia Locale di Monserrato, insieme agli altri organi preposti, è determinata a perseguire ogni violazione delle norme in materia di gestione dei rifiuti, attraverso controlli serrati e sanzioni esemplari. Non esiteremo a procedere con denunce formali laddove vengano riscontrate violazioni particolarmente gravi, come lo smaltimento illecito di rifiuti pericolosi. Rinnoviamo quindi l’appello affinché si rispettino le norme vigenti e si adottino comportamenti responsabili, denunciando ogni episodio di abbandono di rifiuti alle autorità competenti. È nostro dovere collettivo preservare l’ambiente in cui viviamo, per il bene nostro e delle future generazioni” prosegue De Roma. “Monserrato non sarà ostaggio di coloro che, con azioni illegali e incivili, tentano di minare la qualità della vita della nostra città. Continueremo a combattere senza sosta per garantire un territorio sano, pulito e sicuro per tutti”.

“I nostri servizi funzionano – specifica il sindaco Tomaso Locci – abbiamo individuato diversi soggetti, questa volta sono di Monserrato, e ci dispiace che questo sia avvenuto per l’ennesima volta”. Piazza Teodosio scambiata per ecocentro insomma, ma non consentito assolutamente dalle istituzioni locali: “Noi dobbiamo tutelare la nostra città e continueremo a vigilare perché non è ammissibile che per colpa di pochi dobbiamo avere un degrado ambientale. Non è il primo caso, costantemente individuiamo soggetti che commettono questi reati. Le telecamere? Un valido aiuto per le forze messe in campo che contrastano i reati ambientali e sanzionare i soggetti che hanno deciso di inquinare in maniera impavida la nostra città. I controlli, inoltre, saranno ulteriormente intensificati con l’arrivo del nuovo comandante della polizia municipale”.