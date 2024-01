Monserrato ricorda Rombo di Tuono, “cuore d’oro impegnato nel sociale”

Gigi Riva, un uomo dal cuore doro, “molto attivo nel sociale, in silenzio” anche a favore dei malati oncologici: “Un po’ di tempo fa è stato protagonista per una sorpresa a un paziente nell’ambito di un progetto” ha raccontato Manuela Ambu, consigliera di Monserrato e presidente dell’associazione Charlie Brown. Seduta del consiglio, questa sera, nella città dell’hinterland cagliaritano ma prima di iniziare con le questioni legate all’ordine del giorno, il sindaco Tomaso Locci ha voluto ricordare il campione con un minuto di silenzio e un pensiero in omaggio al campione, per essere vicini alla famiglia in questo triste momento. “Un grande Campione, un uomo vero, un signore, schietto, coerente e sincero. Un uomo che ha rappresentato i grandi valori della Sardegna e dell’essere Sardo nel mondo.

Rombo di Tuono hai onorato e fatto grande il Cagliari e la nostra Sardegna.

Il migliore.

Ciao Campione nello sport e nella vita. Monserrato ti ricorda con grande onore” aveva espresso il primo cittadino.

Tra i consiglieri che hanno preso parola in memoria di Riva, anche Manuela Ambu, da remoto, impegnata nella vita con l’associazione che si presta a dare conforto ai malati oncologici e che ha raccontato la partecipazione di Riva, in silenzio e senza clamori, attivamente nel sociale. Niente foto e “pubblicità”, gesti fatti con il cuore, come quello a favore di un paziente che ha potuto gioire grazie al suo campione.

Il lutto regionale espresso anche così dal Comune di Monserrato che partecipa al sentimento di cordoglio generale che ha investito tutti.