Monserrato, pubblicato il bando di gara per la raccolta differenziata: tra le novità contact center e un eco sportello

Al via il bando di gara che darà una svolta alla raccolta differenziata dei rifiuti cittadini a Monserrato. “Siamo molto contenti, un bel traguardo dopo tutto il denigrare in cui ci davano in alto mare: è una bella soddisfazione. Questa è l’amministrazione dei fatti e il prossimo passaggio sarà l’ecocentro sicuramente. Adesso ci stiamo preoccupando per quello e ringrazio l’assessora Maristella Lecca, tutto il settore, i tecnici che hanno partecipato e i vari ingegneri e tutta la maggioranza che ha contribuito ad arrivare a questo bel traguardo che è un nostro punto fondamentale del programma”.

L’appalto avrà una durata settennale per un importo totale del progetto pari a quasi 24 milioni di euro. “Un importante obbiettivo raggiunto, atteso da anni da tutti i cittadini – spiega l’assessora all’ambiente Maristella Lecca – il lavoro dell’assessorato all’ambiente e igiene urbana è stato molto intenso, ho avuto la fortuna di aver avuto al mio fianco abili e capaci collaboratori, gli ingegneri Luciano Corona, Renato Muscas e Cristiano Piccardi che hanno permesso questo importante risultato”.

L’appalto prevede molte novità: contact center e un eco sportello, un sistema di localizzazione, mezzi e riconoscimento mastelli. La consegna di bidoni, cassonetti e sacchetti per le utenze domestiche e non, la fornitura di contenitori da esterno per i bidoni carrellati in uso alle utenze non domestiche: importi per una città più pulita e decorosa.

Non solo: sarà garantito il servizio di raccolta porta a porta, il servizio di raccolta di pannolini e pannoloni, la raccolta della frazione vegetale, quella di scarpe e indumenti usati, la raccolta e il trasporto farmaci, pile, toner scaduti di competenza comunale, lampadine o manuale, lo svuotamento dei cestini, il diserbo di strade e marciapiedi, lo spazzamento meccanizzato, la

rimozione di scritte e manifesti abusivi. Inoltre deve essere garantita dalla ditta appaltatrice le sanificazione delle strade, il

lavaggio di cassonetti e delle strutture comunali, la fornitura e gestione di un isola ecologica mobile e lo spazzamento manuale. Importante anche il servizio raccolta per le utenze svantaggiate a domicilio e la raccolta di rifiuti abbandonati.

“L’assessorato ha portato a termine il compito assegnato, la pubblicazione della gara che tutti i cittadini attendevano da anni, il lavoro è stato continuo e incessante e ha visto tutti i componenti dell’ufficio collaborare insieme; un risultato politico- amministrativo ottenuto grazie a una fattiva e efficace collaborazione con gli organi tecnici, un risultato figlio di una programmazione strategica puntuale e precisa; non posso che essere soddisfatta di questo risultato che porterà un ottimo servizio alla popolazione. Adesso l’assessorato all’ambiente si occuperà della progettazione e realizzazione dell’ecocentro comunale, l’incarico progettuale è stato affidato, i fondi per la sua realizzazione sono in bilancio nella pronta disponibilità dell’ente, siamo pronti a realizzare anche questa nuova opera in tempi brevi”.