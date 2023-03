Monserrato – Protesta pacifica per la festa degli alberi centenari: “Giù le mani dai ficus, devono rimanere qui”. Si è svolta questa mattina, alla presenza di decine di persone, la manifestazione indetta per scongiurare il trasloco in via Argentina delle piante. Lo “sfratto”, necessario anche per realizzare la rotatoria di via Giulio Cesare e del Redentore, proprio non piace a un folto gruppo di cittadini che, dall’estate scorsa, protestano animatamente contro il progetto di restyling della zona. Promotore dell’iniziativa è stato Paolo Lai che ha più volte ribadito che “da 100 anni questi alberi monumentali, vivono in questo luogo, testimoni silenziosi della storia della comunità monserratina, che identificano questo spazio, come uno dei punti nevralgici della vita collettiva”.

Il progetto è stato approvato ed esposto qualche giorno fa durante un’assemblea pubblica indetta dal primo cittadino Tomaso Locci: prevede la riqualificazione generale della piazza e la realizzazione di una rotonda per agevolare il traffico veicolare.