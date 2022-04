Monserrato, pioggia di soldi in arrivo per tre importanti opere in città: oltre 500 mila euro destinati all’ex aeroporto, ex cimitero e alla riqualificazione di via San Gavino. Non solo: a breve, l’inaugurazione della nuova bretella che collegherà l’università alla 554.

Asfalto e marciapiedi nuovi in via San Gavino finanziati, la prima parte, con 70 mila euro e adesso con altri 140 mila euro grazie ai quali riprenderanno i lavori per utimare tutta l’arteria.

Convenzione, invece, siglata con la Regione Sardegna che ha finanziato ulteriori 250 mila euro per la riqualificazione dell ex aereoporto e altri 80 per quella dell’ex cimitero, “cifre in più che si aggiungono a quelle di bilancio e di altri finanziamenti che che avevamo ottenuto per queste due aree importanti” spiega il sindaco Tomaso Locci. Denari spendibili subito, “per lavori che a breve saranno appaltati”.

Quasi tutto pronto anche per l’inaugurazione della nuova bretella che collegherà l’università alla SS 554, zona Is Corrias. “Abbiamo apportato delle modifiche al progetto per migliorare la sicurezza della strada. Stanno finendo di montare i lampioni.”

Qualche ritardo rispetto alla tabella di marcia causato dal caro carburante che, poco tempo fa, ha paralizzato l’isola: “I pali erano già presenti in cantiere – spiega l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Nonnoi – dovevano arrivare i corpi illuminanti. Ieri sono stati effettuati i collegamenti e domani, tempo permettendo, dovrebbe essere tutto ultimato e venerdì eseguito il collaudo. Per la settimana prima di Pasqua sarà sicuramente pronta”.