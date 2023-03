Monserrato, per i 100 anni dell’Aeronautica un consiglio comunale in piazza

Per i cento anni dell’aeronautica militare, un consiglio comunale celebrativo in piazza Maria Vergine questa sera alle ore 18, durante il quale verrà proclamato il Campo di Aviazione di Monserrato Pauli: “Diamo valore e riconoscimento a un luogo che ha segnato la storia per la nostra città” ha spiegato il primo cittadino Locci.

Un omaggio alla storia, per non dimenticare, per non cancellare quei segni tangibili che, ancora oggi, risiedono in città: in via dell’Aeronautica nel 1918 fu realizzato il primo aeroporto militare, sede della difesa italiana dagli attacchi dei nemici. Oltre un secolo è trascorso, la storia è stata scritta e, con dovere e impegno, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Tomaso Locci intende omaggiare quel capitolo importante valorizzando ciò che rimane del compendio. Nei due hangar presenti verrà istituito il Museo del Volo che affiancherà gli impianti sportivi già operativi. Un riconoscimento importante che è stato premiato nella celebrazione ufficiale tenutasi alla Base di Decimomannu dove hanno preso parte anche le istituzioni monserratine invitate, per la prima volta, all’evento.