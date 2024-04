Monserrato, paura al Comparto 7: un camion in sosta prende fuoco all’improvviso

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Monserrato – Paura al Comparto 7, un mezzo in sosta prende fuoco all’improvviso: tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area. Il fatto è avvenuto questo pomeriggio verso le 16,30, a chiamare i soccorsi sono stati il sindaco Tomaso Locci e il vicesindaco Raffaele Nonnoi che si trovavano in zona per verificare alcuni cantieri in corso. “Abbiamo visto del fumo e contemporaneamente un cittadino che ci ha segnalato il pericolo. Abbiamo, quindi, chiamato immediatamente la polizia locale e i vigili del fuoco che sono intervenuti dopo pochissimi minuti”. Una situazione molto pericolosa, accanto al mezzo pesante, infatti, vi erano tante macchine parcheggiate che sono state spostate e nel cassone del mezzo che ha preso fuoco, un altro macchinario per il bitume con un impianto a gasolio. “Vorrei ringraziare le forze intervenute prontamente, ci auguriamo che sia un fatto casuale, un cortocircuito, in ogni caso visioneremo le telecamere del sistema di videosorveglianza”.