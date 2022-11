Monserrato, parte “Pauli Sport” il progetto per giovani e famiglie

Parte “Pauli Sport”, attraverso azioni mirate ai giovani, ma anche agli adulti soggetti educator, scuola, famiglia, società sportive e oratori si promuoverà una cultura del movimento e un corretto stile di vita basato sui valori educativi e di socializzazione dello sport.

Quest’anno scolastico vede una nuova attività sportiva dedicata agli alunni delle scuole primarie di Monserrato.

E’, infatti, iniziato già nel mese di ottobre il progetto Pauli Sport Edizione 2022.

Il progetto è nato dalla sinergia tra gli Assessorati alla Pubblica Istruzione, alle Politiche giovanili e allo Sport e le società sportive operanti del Comune di Monserrato, titolari di un rapporto di concessione in gestione di impianti sportivi comunali, che hanno aderito al percorso di coprogettazione.

La gestione del progetto è guidata dala PGS Sardegna e vede il coinvolgimento dell’Istituto comprensivo A.La Marmora, e le scuole paritarie, quali l’istituto Monumento ai caduti, l’Istituto Nostra Signora della Mercede e la Scuola Casa del Fanciullo.

Durante il periodo del progetto verranno proposti momenti ludici e di orientamento sportivo volti a far conoscere diverse discipline in modo da presentare un’offerta varia delle discipline realmente praticabili nel comune di Monserrato.

Attraverso il portale www.paulisport.it si potrà conoscere l’attività delle classi coinvolte e i relativi eventi che si terranno presso le palestre delle scuole coinvolte o gli impianti sportivi del Comparto 8 e di Riu Saliu.

Si è scelto di proporre discipline per la loro facilità di applicabilità anche in contesti scolastici e per rendere varie le scelte a disposizione.

Il sindaco Tomaso Locci: “Un progetto importante per lo sport e l’inclusione dove mettiamo al centro della nostra città non solo le scuole e i bambini ma anche lo sport nella nostra comunità. Vogliamo rivedere i giovani praticare le discipline nelle strade, nelle palestre e nei campi, noi ci teniamo tantissimo ed è uno dei punti principali del nostro mandato”.

L’assessora alle politiche giovanili e pubblica Istruzione Fabiana Boscu: “Il progetto è nato di conseguenza al periodo della pandemia che ha isolato i bambini, privandoli della socializzazione anche nell’ambito sportivo. Il fondamento del progetto è che si esprima il concetto “NESSUNO PUO’ ESSERE ESCLUSO”, che assicura la partecipazione alle diverse discipline di tutti gli alunni coinvolti.